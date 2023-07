Sciopero dei metalmeccanici, Rifondazione Comunista: "Serve mobilitazione per difendere l'occupazione e i salari"

Rifondazione Comunista della Liguria appoggia e sostiene lo sciopero nazionale unitario dei metalmeccanici indetto per venerdì 7 luglio: "Invitiamo a prendere parte alla manifestazione e ai presidi indetti dalla Fiom Cgil insieme a Fim e Uilm".

"Anche nella nostra Regione assistiamo ad un processo di progressiva deindustrializzazione che si realizza attraverso la delocalizzazione e il ridimensionamento di importanti realtà produttive. Questo provoca licenziamenti e incertezza di prospettive per moltissimi lavoratori liguri e per le loro famiglie", prosegue.

"Assistiamo alla totale mancanza di una politica industriale da parte del Governo, sostanzialmente indifferente di fronte alle numerose crisi aziendali che colpiscono il nostro territorio. La perdita del potere d’acquisto dei salari dei lavoratori, di fronte al vertiginoso aumento dei prezzi di beni e servizi, colloca il nostro Paese ben al di sotto della media europea, come capacità media reddituale. Tutto ciò mentre si stanziano sempre più risorse per le spese militari e per le grandi opere inutili e dannose per l’ambiente".

"E' necessario unirsi alla lotta per la difesa dell’occupazione e del salario, perché solo il protagonismo dei lavoratori può portare ad un reale cambio di passo verso la difesa e la riconversione della produzione compatibile con gli equilibri ambientali e con un diverso modello di sviluppo fondato sull'interesse comune", concludono da Rifondazione Comunista.