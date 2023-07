Diocesi Savona-Noli, a Santuario "Senso del Tatto": letture, danze popolari e incontri

Prosegue il ciclo di iniziative "In tutti i sensi" nell'ambito del progetto di partecipazione culturale attiva "Autori in mostra" organizzato dalla Libreria Paoline e dal Santuario Nostra Signora di Misericordia. Lunedì 10 luglio l'argomento sarà il "Senso del Tatto", inteso come la capacità di acquisire informazioni mediante l’uso delle mani ma anche la creatività dell’artista che modella materiali. Le mani possono anche stringerne altre e costruire legami che vanno custoditi "con tatto", ovvero cortesia e rispetto, come insegnano Maria e i santi della tradizione.

Alle 17:30 Barbara Cerruti condurrà un laboratorio di lettura per bambini (info e prenotazioni: 3398721758), Roberto Storace e Raffaella Bergonzi uno di danze e canti popolari irlandesi (info e prenotazioni: Raffaella Bergonzi, cellulare 3407708029). Alle 20:30 autori e artisti offriranno in maniera originale spunti di riflessione sul tema: suor Francesca Buffa, Silvio Riolfo Marengo e Giovanna Pessano, Laura Travaini e Marco Berta.