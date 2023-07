Genoa, una stagione al suono di Genova e Liguria: ecco "bellissimA", la campagna abbonamenti '23/'24 (FOTO)

Sarà una stagione al suono di Liguria quella del Genoa per il prossimo campionato di Serie A 2023/'24.

E' "bellissimA" il claim scelto dal Club più Antico d'Italia per lanciare la campagna abbonamenti e accompagnare il Grifone e i suoi tifosi nella massima categoria.

Un motto che si rifà all'omonimo brano della cantante valbormidese Annalisa, trasformato durante la stagione scorsa non solo in un coro ironico della Gradinata Nord nei confronti dei cugini blucerchiati ma addirittura un vero e proprio tormentone tra i supporters rossoblù.

Un motto racchiuso in una "cartolina emozionale", un viaggio nel tempo fatto di tanti riquadri che aprono ognuno un proprio mondo: la città, la maglia, la tifoseria, lo stadio.

Immagini che con sé hanno portato una notizia attesa ma ormai solamente da ratificare. In apertura della conferenza stampa di presentazione il centrocampista olandese Kevin Strootman ha apposto la firma sul rinnovo del suo contratto prima di vestire i panni del testimonial della campagna abbonamenti, insieme al dg Ricciardella e al ds Ottolini.

Andando invece sul cronoprogramma della vendita disposto dalla società (LEGGI QUI il dettaglio completo), le prelazioni per coloro che erano abbonati nella stagione '22/'23 vogliono confermare il tagliando nello stesso settore avranno il via da domani, venerdì 7, fino a sabato 22 luglio. Chi invece volesse cambiare settore potrà farlo lunedì 24 e martedì 25 luglio (esclusa la Gradinata Nord). Da mercoledì 26 luglio prende il via la vendita libera per i settori e posti disponibili a eccezione della Gradinata Nord.

Per abbonarsi sarà ovviamente necessario, come ormai d'abitudine, essere in possesso di una tessera "DNA Genoa" in corso di validità e la procedura può essere eseguita sia online in maniera autonoma, sia recandosi al Ticket Office del Porto Antico che fino al 30 luglio sarà aperto tutti i giorni, tranne domenica 23, dalle 10 alle 19 (possibilmente con il segnaposto rilasciato la scorsa stagione per velocizzare il rinnovo), oppure nelle ricevitorie del circuito Vivaticket, nuovo circuito scelto dal club per la vendita dei biglietti.

Presentando la ricevuta dell'abbonamento, inoltre, gli abbonati potranno acquistare t-shirt di lancio della campagna col claim "bellissimA".

QUI il video lancio della campagna abbonamenti