Borghetto, il restyling di Piazza Libertà con i proventi della vendita dell’ex Farmacia Comunale. Canepa: "Un simbolo di rinascita"

"Con i proventi della vendita dell’ex Farmacia Comunale, finalmente nelle nostre disponibilità dopo tutte le vicissitudini giudiziarie che hanno dato piena ragione al nostro Comune, oltre a risolvere la problematica dell’accesso dei mezzi di soccorso in Via dei Peschi, riqualificheremo Piazza Libertà che dovrà diventare il fiore all’occhiello del nostro paese, un punto di aggregazione e socializzazione, portale principale di accesso al nostro lungomare". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, annunciando il restyling della centralissima piazza cittadina che sarà così resa interamente pedonale.

Da una vicenda molto travagliata, che ha visto il Comune dover affrontare ben due gradi di giudizio in cui è stato certificato (in entrambi i casi) il comportamento corretto dell'ente, la decisione dell'amministrazione di regalare al paese quello che lo stesso Canepa definisce "un simbolo di rinascita": "Se questi soldi (circa 1 milione e 500 mila euro ndr) fossero arrivati prima, il Comune sarebbe potuto uscire con anticipo dal predissesto dal quale comunque uscirà quest'anno. Inoltre - ha spiegato ancora il primo cittadino - avrebbero permesso di avere a disposizione più risorse ad esempio utilizzabili per ristabilire le agevolazioni che siamo stati costretti a togliere per il piano di riequilibrio pluriennale".