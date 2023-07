I Gemelli Diversi uniscono le generazioni a Savona: "E' la musica che parla, le nostre hit ci hanno permesso di essere longevi" (FOTO e VIDEO)

In tanti giovanissimi e non, comunque generazioni diverse tra di loro, ieri sera hanno ballato e cantato sotto il parco di Piazza Sisto sulle note dei brani dei Gemelli DiVersi.

Diversi ma sempre fedeli ai loro brani degli anni 90 e 2000 con, come si può notare nel nuovo singolo Marrakech, musicalità molto attuali.

"Non ce ne siamo mai andati dal 1998, siamo tornati dal punto di vista mediatico l'anno scorso con il singolo 'Vero', c'è un po' tutto il nostro stile di comunicazione ed esecutivo, quello di quest'anno è qualcosa di nuovo anche per noi. Rimaniamo noi stessi ma cercando di suonare il 2023 - dicono Strano e Thema - Il nostro marchio di fabbrica sono le nostre voci, siamo sempre noi".

"Cerchiamo di essere noi stessi, siamo attenti a collaborare con i giovani, a cosa succede musicalmente intorno a noi - proseguono - nella nostra musica cerchiamo di utilizzare delle sonorità un po' più moderne. L'approccio verso le persone che ci seguono da anni non è mai cambiato, sotto ogni palco vediamo che anche le nuove generazioni cantano anche le nostre canzoni vecchie".

Strano e Thema hanno poi ripercorso le tappe della loro carriera, illustrando gli step fondamentali che li hanno portati ad oggi.

"Il primo nel 1998 con il primo singolo "Un attimo ancora" (Dammi solo un minuto". ndr), il secondo "Mary" la consacrazione, il terzo il ritorno con "Per farti sorridere" e l'ultimo la ripartenza, in 2 dal 2014 ad oggi abbiamo fatto 400 concerti. E' stato un esperimento, abbiamo cercato di capire se poteva funzionare ancora il marchio Gemelli Diversi e mi sembra di sì, siamo ancora qua. - puntualizzano ricordando anche la partecipazione al Festival di Sanremo - è la musica che parla, le nostre canzoni. Sono le nostre hit che ci hanno permesso di essere così longevi".

Un ritornello cantato all'interno di canzoni con stroffate rappate. I Gemelli Diversi erano stati una sorta di pionieri.

"Ora lo fanno tutti. Siamo abbastanza orgogliosi di essere stati tra i primi - concludono - all'inizio tra i puristi del rap eravamo visti negli anni 90 proprio come commerciali e al giorno d'oggi è una prassi. All'epoca per il mondo rap era qualcosa contro che non andava bene fare. Non l'abbiamo fatto perché fosse una cosa che funzionasse ma perché piaceva a noi. Siamo stati sempre più vicini al pop che al rap".