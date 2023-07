La paninoteca Garfield di Loano spegne 40 candeline

Gentao, Chillone, Ugus, Schifezza, Ubaldo. Per tanti saranno nomi e parole a caso, senza un particolare senso apparente, ma per due generazioni di loanesi (e non solo) sono sinonimi di golosità da leccarsi i baffi. Questi, infatti, sono alcuni dei panini che da ben quarant'anni caratterizzano Garfield, storica paninoteca dei caruggetti orbi di Loano.

Sono passate infatti quattro decadi da quel 7 luglio del 1983 in cui Valter Volpi ed alcuni amici hanno deciso di aprire la prima paninoteca di Loano: Garfield, appunto.

Un locale che, negli anni, è rimasto sempre fedele a sé stesso nonostante i tempi e le mode che cambiavano, riuscendo ugualmente a mantenere intatto il suo fascino ed il suo successo. Un successo che ha travalicato i confini cittadini, rendendo Garfield un locale famoso in gran parte della Riviera di ponente.

Questa mattina il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ha voluto incontrare lo staff del locale (Valter Volpi e Angelo Vurchio, storico cameriere ed eccezionale memoria storica dei gusti e delle preferenze dei clienti) per celebrare insieme questo importante traguardo.