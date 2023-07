Le esperienze di amministrazione condivisa e partecipazione dei cittadini in confronto alla Sibilla

Orti urbani, pulizia di giardini e strade, piedibus e E' stata organizzata alla Sala della Sibilla al Priamar una delle tappe del confronto sui progetti di amministrazione condivisa promossa da Labsus. Protagonisti dell'incontro le azioni legate alla “benicommunity”: una comunità di enti pubblici, provenienti da Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, impegnati in pratiche di amministrazione condivisa dei Beni comuni e interessati a scambiarsi buone pratiche, consigli e strategie. Alcuni progetti di collaborazione vengono presentati nel corso della giornata da amministratori e funzionari dei Comuni di Savona, Torino, Genova, Collegno, Chieri, Pinerolo, Frisone, Leinì, Druento.

“Abbiamo approvato dieci patti di collaborazione – ha spiegato l'assessore Gabriella Branca – e si sta lavorando su due giardini che erano in stato di degrado. Abbiamo avuto il piano di riequilibrio e sono stati fatti tagli alle cose non essenziali , con conseguenti ricadute. Per questi due giardini, al parco Marabotto e Baden Powell abbiamo avuto proposte differenti ma con molta partecipazione. Per i giardini Marabotto erano quasi 300 le persone proposte a collaborare”. I patti di collaborazione funzionano anche per i Comuni più piccoli, come ha spiegato Marinella Orsino, assessore di Druento in provincia di Torino.

“Abbiamo iniziato con i progetti dei patti quattro anni ha- ha spiegato Orsini – e attualmente sono quatto i patti in essere. Quello del piedibus, di pulizia e un progetto di orto urbano in collaborazione tra scuole e agricoltori. C'è inoltre un progetto per il parco cittadino con la cooperativa di Consumo e un piccolo gruppo di escursionisti che il lunedì sera aprono il parco La Mandria per accompagnar ele persone in una visita guidata al parco, il più grande parco cintato in Europa, che altrimenti chiuderebbe alle 20” . Tra i patti di collaborazione in altri comuni quello di Collegno dove i cittadini sono attivi in numerosi progetti come alla pulizia di spazi pubblici, manutenzione di aree verdi e la creazione di un'area gioco.