Loano, niente fumo in spiaggia e immediata rimozione delle deiezioni canine: arriva l'ordinanza

"Sarà vietato fumare a tutte le persone su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale - spiega il primo cittadino - È consentito fumare sulle spiagge soltanto nelle aree appositamente delimitate. È altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque".

“Sempre più spesso – prosegue il sindaco – vengono segnalate e rilevate sul territorio della nostra città criticità connesse alla presenza di deiezioni canine in aree pubbliche o aperte al pubblico. La mancata pulizia delle feci, infatti, non solo danneggia il decoro di strade, piazze e aree pubbliche, ma è anche fonte di estremo disagio nella popolazione e può anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria, in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da scarse precipitazioni”.