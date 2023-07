Mare a Pietra Ligure, De Vincenzi rassicura: "Standard di balneazione sono di qualità, basta vedere i dati Arpal"

Il report di Goletta Verde di Legambiente sulle condizioni del mare (giudicato fortemente inquinato) alla foce del torrente Maremola a Pietra Ligure non è passato inosservato agli occhi dell'amministrazione comunale. A tal proposito il sindaco Luigi De Vincenzi interviene per garantire a cittadini e turisti la bontà e la sicurezza delle acque di balneazione in quel tratto, anche alla luce di quanto recentemente dichiarato dal consigliere di minoranza Mario Carrara (leggi QUI).

"Nessuna polemica, non mi interessa - precisa il primo cittadino - ma ritengo opportuno e necessario chiarire lo stato delle cose. Goletta Verde ha fatto le sue analisi, presumiamo su una pozza d'acqua stagnante alla foce del torrente attualmente in secca dove stazionano animali e che quindi è soggetta al deposito dei loro escrementi. Di certo non è una zona è balneabile".

"Tranquillizzo i cittadini non alla luce di quello che penso io, ma di fronte ai dati dell'unico organo ufficiale che vigila sulla qualità delle acque di balneazione ovvero l'Arpal - continua De Vincenzi - lo scorso 20 giugno, stesso giorno di Goletta Verde, proprio l'Arpal ha effettuato un campionamento alla foce risultato poi conforme agli standard della balneazione. Dall’inizio della stagione balneare l’Arpal ha effettuato due campionamenti ogni mese e non vi sono mai stati superamenti dei limiti di legge, mentre Goletta Verde effettua un campionamento ogni anno. In particolare nella zona della foce del Maremola vengono effettuati monitoraggi in misura maggiore rispetto alle altre zone, proprio per le problematiche avute in passato (sversamenti non legati alla depurazione dei reflui ndr)".

"Tutti i dati sulla qualità del mare e sulle rilevazioni di Arpal sono pubblici e rilevabili sul sito dell’agenzia regionale e comprovano la qualità eccellente del nostro mare" continua il sindaco, sottolineando poi come nell'ottica generale della balneazione a Pietra Ligure su 6 punti di prelievo la classificazione sia per 5 eccellente con solo la foce del Torrente Maremola giudicata sufficiente.

"È nostra intenzione comunque portare avanti gli interessi del nostro comprensorio per avere il completamento del sistema depurativo in base ai progetti in corso di esecuzione da parte del gestore per poter migliorare ancora e vedere realizzati gli obiettivi in materia ambientale che rappresentano una della nostre priorità" aggiunge De Vincenzi.