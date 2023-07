Millesimo, nuova area canina: il taglio del nastro nei giardini di piazza IV Novembre

Millesimo inaugura la nuova area canina. Il taglio del nastro si terrà domani, sabato 8 luglio, alle ore 18, nei giardini comunali di piazza IV Novembre.

"I nostri affezionati pelosetti troveranno zone sabbiose, un 'osso' verde in morbida erba per rotolarsi e sdraiarsi, una fontanella per abbeverarsi e lavarsi e giochi in legno per allenarsi", spiega il sindaco Aldo Picalli. Ovviamente non mancheranno gli appositi cestini per smaltire le deiezioni.

L'area canina si divide in due parti: "E' stata pensata una zona per i cani di grossa taglia che dovranno essere accompagnata all'interno al guinzaglio".

"La cittadinanza è pregata di rispettare le norme di comportamento per vivere in serenità con gli altri ospiti e mantenere integra questa nuova area attrezzata", conclude il sindaco Picalli.