Pietra Ligure, riaperta al doppio senso di marcia via Nazario Sauro: riqualificazione per oltre 1 milione di euro (FOTO)

"Riapre, oggi, al doppio senso di marcia via Nazario Sauro, fondamentale arteria di collegamento con la Val Maremola". A darne notizia sono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

"Oggetto, nei mesi scorsi, di un'importante riqualificazione, ha visto l'allargamento della sede stradale, che passa da una larghezza media di 4,50 mt a una carreggiata di larghezza costante di 6,20 mt, e la realizzazione del nuovo marciapiede per la messa in sicurezza pedonale. Lavori pressoché ultimati, mancano solo alcuni dettagli di rifinitura, per un importo complessivo di 1.023.000 euro, finanziati dal Ministero dell’Interno con fondi PNRR".