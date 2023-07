Savona, vegetazione nel Letimbro e griglie e tombini coperti di foglie e terra, interpellanza di Arecco

La pioggia di ieri pomeriggio ha causato vari allagamenti in città. Fratelli d'Italia ha presentato un'interpellanza per chiede al Comune a che punto sia la pulizia di tomini e griglie e chiarimenti sulla vegetazione nel greto del Letimbro. "In data 6 Luglio 2023, a seguito di piogge intense abbattutesi sulla città di Savona, di durata fortunatamente limitata (circa mezz’ora), - scrive Massimo Arecco capogruppo di Fratelli d'Italia - molte strade cittadine si sono rapidamente trasformate in fiumi d’acqua, con disagi per la viabilità. Camminando per le vie cittadine non è raro imbattersi in griglie per la raccolta dell’acqua piovana completamente intasate di terra, detriti, foglie. Detta situazione è stata personalmente riscontrata in vari punti della città". Un'altra parte dell'interpellanza riguarda il torrente Letimbro.

"Da tempo, la foce del torrente Letimbro è coperta da una folta vegetazione – prosegue Arecco - e, nel caso di forti e improvvisi acquazzoni estivi, il deflusso delle acque rischia di essere notevolmente rallentato. Si chiede di ricevere rassicurazioni circa il reale stato di pulizia e il regolare funzionamento della rete pubblica di raccolta e smaltimento delle acque piovane; quali siano stati, fino a oggi, gli interventi di manutenzione effettuati al riguardo dei tombini, delle caditoie e delle cunette cittadinee si chiede di conoscere i tempi e le modalità programmate dei futuri, ulteriori, interventi di pulizia e manutenzione della rete".