Sicurezza Urbana, fondi statali in arrivo a Toirano: "Videosorveglianza da dislocare in tutti i varchi di accesso al comune"

"In data 6 luglio 2023 è stata resa nota la graduatoria dei comuni savonesi aggiudicatari dei fondi statali destinati alla Sicurezza Urbana, finalizzati all’incremento del controllo tecnologico del territorio in un’ottica di tutela della sicurezza urbana e di supporto ai servizi di vigilanza e alle attività investigative svolti dalle Forze di polizia e dalle Polizie locali. Con grande soddisfazione il nostro Comune è tra i 7 comuni Savonesi aggiudicatari del contributo". Così Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano.

"Lo studio degli interventi inseriti nel progetto è iniziato già dall'anno 2021 al fine di partecipare alla gara per l'assegnazione dei fondi già erogati per l'anno 2022 che ci vedeva esclusi per pochi posti - prosegue De Fezza - Il lavoro effettuato in quell'anno e perfezionato nei primi mesi del 2023 prevede l'installazione di sistemi di videosorveglianza da dislocare in tutti i varchi di accesso al comune di Toirano, al fine di poter garantire, in caso di necessità, alle forze di polizia la possibilità di monitorare gli accessi e le uscite di persone e mezzi dal nostro territorio.