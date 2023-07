Varazze, gomme ko di un autobus Tpl: si ferma nei pressi del Nautilus (FOTO)

Ieri mattina un guasto ad un mezzo della linea 5 e oggi un ulteriore criticità ad un altro sulla tratta 30 con il problema legato alla manutenzione e alla vecchiaia degli stessi che va avanti da anni.

Al centro gli autobus Tpl Linea che in meno di 24 ore sono finiti ko prima in via Tissoni a Savona e poi a Varazze nei pressi del Nautilus.

Gli autisti in entrambi i casi hanno dovuto praticamente fermarli in mezzo alla carreggiata segnalando la presenza con il triangolo.

Oggi invece nel comune varazzino ad andare fuori uso sono stati i pneumatici.

"È uno dei tanti episodi che succedono tra guasti e problemi ai pneumatici. I fermi dei mezzi sono numerosi e quotidiani. Ci auguriamo che il cda faccia presto a nominare questa figura tecnica esterna in attesa del direttore generale e che si arrivi in tempo altrettanto brevi alla nomina di questa ultima figura" ha detto Ermanno Chiapparo segretario della Faisa Cisal.