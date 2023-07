Andora, estorce denaro e minaccia titolari e dipendenti di una catena di locali e figli delle vittime: arrestato dai Carabinieri

Ieri (6 luglio) l'epilogo: con una minuziosa analisi delle prove a carico dell’uomo, è stato denunciato dai Carabinieri ma, dopo averlo messo in libertà, l’egiziano si è scagliato nuovamente contro le vittime, tanto che presso la piazza del mercato di Andora, in via Cavour, è stato tratto in arresto dai militari per atti persecutori con condotte reiterate nel tempo per oltre un anno.