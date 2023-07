Finale, climber precipita per circa 5 metri: intervento dell'elisoccorso (FOTO)

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio a Rocca di Corno, nell'entroterra finalese, per una climber svizzera di 22 anni impegnata in una arrampicata in falesia. A causa di un volo di 5 metri, per cause ancora da chiarire, la ragazza (che è finita su una sporgenza della parete) si è procurata la frattura scomposta della caviglia sinistra.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e la Croce Bianca di Finale. Per recuperare l’infortunata in sicurezza sono state necessarie manovre tecniche che hanno visto impegnati in sinergia il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco per una operazione complessa, ma che si è svolta alla perfezione.

A recuperare la climber poi è stato l’elisoccorso Grifo che ha provveduto a trasportarla al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.