Una pianta di ulivo per ricordare Fabrizio Manitto, morto in un incidente a marzo

Sarà una pianta d'ulivo a contribuire a tenere vivo il ricordo di Fabrizio Manitto, dipendente della Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Savona, che ha perso la vita in un incidente stradale lo scorso marzo . La mamma del ragazzo ha chiesto al Comune l'autorizzazione, concessa, per piantare un albero di ulivo in un'aiuola vicina alla zona dell'incidente, in Largo Giuseppe De Meo. Fabrizio Manitto potrà così avere un segno di ricordo permanente.

Il giovane stava percorrendo una discesa in sella a uno scooter Yamaha X-Max quando, per cause ancora da chiarire, invece di curvare verso sinistra è andato a sbattere contro il marciapiede. L'impatto lo ha sbalzato contro le colonne di un porticato, facendogli fare un volo di diversi metri nel quale ha perso il casco. La morte del giovane ha segnato profondamente la comunità di cui faceva parte, dalla famiglia agli amici alla compagnia portuale Pippo Rebagliati dove lavorava.