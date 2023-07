Mondiali femminili di calcio 2023, l’Italia di Girelli prova a scrivere la storia

Nella rassegna iridata del calcio femminile per nazionali c’è una favorita assoluta, la formazione degli Stati Uniti che ha vinto il titolo nelle ultime due edizioni. A seguire la nazionale a stelle e strisce una serie di pretendenti agguerrite, decise a sfidare le campionesse in carica per conquistare la Coppa del Mondo, Italia compresa.

Format e gruppi del Mondiale: chi è la favorita?

Il 20 luglio si dà il via ai Mondiali femminili che si giocheranno per un mese in Australia e Nuova Zelanda in 10 città diverse, con 32 squadre a lottare per la finalissima e le azzurre di Milena Bertolini outsider da non sottovalutare, anche secondo i pronostici sui prossimi Mondiali femminili di calcio dei tipster di Sportytrader. La fase a gironi terminerà il 3 agosto, e le prime due squadre di ogni gruppo saranno automaticamente qualificate alla fase ad eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale il 5 agosto, fino alla finalissima in programma il 20 allo Stadium Australia di Sydney, 83.500 posti.

Norvegia favorita nel gruppo A con Nuova Zelanda, Filippine e Svizzera, nel gruppo B Australia, Canada, Nigeria e Irlanda. Nel gruppo C Costa Rica, Giappone, Spagna e Zambia, poi il D con Cina, Danimarca, Inghilterra e Haiti, il gruppo E degli Usa favoriti con Olanda, Portogallo e Vietnam, il gruppo F con Brasile, Francia, Giamaica e Panama, poi il gruppo G con Argentina, Italia, Sud Africa e Svezia e infine il gruppo H con Colombia, Germania, Corea del Sud e Marocco.

La prima edizione della Coppa del mondo femminile risale al 1991, con la vittoria degli Stati Uniti in Cina, primo dei quattro titoli conquistati dal Team Usa, il più vincente di sempre nella storia di questo torneo. Nell’ultima edizione del 2019, le americane hanno battuto l'Olanda in finale con un secco 2-0. Al secondo posto nell’Albo d’Oro dei Mondiali femminili c’è poi la Germania con due titoli. Gli Usa si confermano favoritissimi anche nell’edizione 2023, ma attenzione a squadre giovani e ambiziose come Francia e Spagna - ad esempio - che pur non avendo mai conquistato il titolo ed avendo ottenuto al massimo rispettivamente un quarto posto e un ottavo di finale, vogliono stupire. Gli Usa hanno un girone piuttosto impegnativo contro le finaliste dell’ultima edizione, l’Olanda, insieme a un Portogallo di alto livello tecnico. Anche il gruppo B è abbastanza livellato con l’Australia favorita soprattutto per il fattore campo.

Come arrivano le azzurre al torneo?

Nell’ultimo test match contro il Marocco l’Italia di Milena Bertolini non è andata oltre un pareggio 0-0, allarmando i tifosi che si aspettavano una prestazione più concreta e soprattutto più gol. La lista delle 32 convocate inizialmente è stata ridotta a 25 dalla Bertolini che non ha concesso la chance dell’ultimo Mondiale alla storica capitana Sara Gama. Una scelta che ha destabilizzato il gruppo storico azzurro, molto legato a Gama, in particolare Bonansea e Girelli, compagne con la maglia della Juventus. Evidentemente la ct ha deciso di dare spazio alle nuove leve, puntando su un ricambio generazionale già all’altezza dell’appuntamento mondiale.

L’esordio delle azzurre sarà il 24 luglio contro l’Argentina all’Eden Park della capitale neozelandese, per quello che ha tutta l’aria di essere già uno scontro diretto qualificazione per il gruppo G. Italia e Argentina, infatti, sembrano un passo avanti rispetto a Sudafrica e Svezia, e le azzurre puntano a conquistare una finale storica, obiettivo mai raggiunto prima nella storia dei Mondiali.