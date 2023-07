Savona, Lega contraria alla conversione del Centro di Formazione Varaldo a ricovero per migranti: "La Provincia si faccia carico delle sue responsabilità"

"La Provincia di Savona si faccia carico delle sue responsabilità in ordine patrimoniale e non contribuisca ad aggravare la regolare vivibilità del quartiere Villetta". A dirlo è il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria.

"La notizia apparsa ieri sulla stampa locale che la Provincia sia intenzionata a considerare la possibilità di aderire alla richiesta della Prefettura di convertire l'ex Centro di Formazione Varaldo di via Amendola a ricovero per migranti, vede la Lega di Savona contraria per almeno due motivi - aggiunge Calabria - il primo che si va a condizionare, per non si sa quanto tempo un bene di valore strutturale e architettonico che per la naturale collocazione avrebbe offerto ampi spazi ricreativi per bambini e anziani del quartiere. Il secondo è che la Provincia come proprietario del bene non ha certo brillato per la gestione patrimoniale in senso di utilizzo o in alienazione, ora adattandosi a centro raccolta determinerà una 'servitù' pesante per tutto il quartiere, siccome non è che in Provincia di Savona non esistano alternative più praticabili e visto che il Presidente afferma che in un modo o nell'altro risponderà alla richiesta della Prefettura, si dia da fare insieme ad altri enti territoriali per trovare una soluzione, visto che si parla di transitorialità più atta allo scopo".

"Forse il recente accordo con il Pd in Provincia predispone la Presidenza a valutazioni divergenti il sentire dell'elettorato di centrodestra" conclude il segretario cittadino della Lega.