Rigassificatore nel porto vadese? Vivere Vado non ci sta: prevista un'assemblea pubblica

Un assemblea pubblica per informare i cittadini sulla possibile costruzione di un rigassificatore a Vado Ligure.

La organizzerà a breve il gruppo consiliare di opposizione "Vivere Vado" dopo che nelle ultime settimane è stato ipotizzato dalla Regione Liguria il posizionamento della nave rigassificatrice Snam di Piombino nei porti liguri.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone su delega del presidente Giovanni Toti, commissario straordinario per il rigassificatore nel Mar Ligure, aveva risposto ad un'interpellanza sul tema del consigliere regionale Roberto Arboscello spiegando che sono partite le interlocuzioni preliminari con il ministero dell’Ambiente, che in questa fase riguardano l’individuazione del commissario, la definizione dei suoi poteri specificando che devono essere ancora depositate le valutazioni progettuali.

La preoccupazione però della minoranza vadese su un possibile posizionamento nel porto di Vado si fa sentire.

"Se si tratta di analizzare l’ipotesi a sé stante, con un sì o con un no, la nostra risposta è un no secco. Perché Vado è già troppo penalizzata dalle troppe presenze che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, e il rigassificatore ha un impatto così alto che Toti lo ha proposto mettendo subito l’accento sulle importanti compensazioni economiche che il territorio ospitante potrà ottenere. (Compensazioni peraltro previste dalla legge). Posto così il problema, come piace a Toti e al nostro Sindaco, diremo sempre no a prescindere, anche a costo di passare per quel 'Partito del no' col quale non abbiamo mai avuto niente a che spartire" puntualizzano.

Non sono mancati gli attacchi all'amministrazione Giuliano e agli interventi effettuati sul territorio che hanno cambiato il volto industriale della città.

"Il problema delle servituà non deve essere affrontato di volta in volta senza poterne valutare il comulo, senza avere consapevolezza dei pro e dei contro del quadro complessivo. Siamo convinti che una qualsiasi nuova servitù, in una cittadina di 8000 abitanti, non sia compatibile con la presenza di: due discariche a servizio sovralocale; due stabilimenti RIR (Rischio Incidente Rilevante); una piattaforma container a stretto contatto con l’abitato; una linea ferroviaria che attraversa il centro cittadino; un cantiere per la costruzione di cassoni a servizio del porto - container disseminati ovunque - aree destinate alla cementificazione come parcheggio camion - proseguono - Ricordiamoci che, finché sarà in sella l’Amministrazione Giuliano, potremo subire anche progetti al momento in stand by: un deposito GNL (impianto RIR), un rigassificatore, un deposito di prodotti chimici, un impianto bitume. Ricordiamoci che la piattaforma portuale è diventata via via totalmente interrata sia per il colpevole silenzio del Sindaco, sia perché la procedura di VIA ha valutato le varianti di volta in volta, e alla fine ha dato l’assenso all’interramento totale con la motivazione che 'l’acqua non circolava già prima'. Ricordiamoci che l’ampliamento delle discariche è stato deciso (dal Sindaco probabilmente per accreditarsi nei confronti di chi conta), con la motivazione che, siccome la discarica c’è, è assurdo imbrattare altri siti. Allo stesso modo, siccome il porto c’è, facciamo qui i cassoni, mettiamo qui il deposito di GNL, il rigassificatore, ecc. ecc".

"Che cosa serve ai cittadini vadesi? Serve mettere punto e a capo. Serve liberarsi da amministratori come i nostri, perseguibili moralmente perché antepongono all’interesse pubblico la pervicace volontà di gestire il territorio come proprietà privata. Con diversi amministratori, lungimiranti custodi del territorio, la decisione circa nuovi impatti potrà essere presa a due condizioni irrinunciabili: che non sia assunta da poche persone nel chiuso delle stanze, ma da un reale confronto pubblico; che non sia deliberata sulla carta straccia dei soliti accordi inesigibili - conclude Vivere Vado - Per tornare al caso rigassificatore, siamo convinti che la comunità vadese potrà dare o no il proprio consenso se sarà informata delle necessità di salute e sicurezza, fino ad oggi rimaste indietro e non più procrastinabili. Su questi temi organizzeremo a breve un’occasione pubblica per informare i concittadini".