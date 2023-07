Samp e Quagliarella, è addio. Il saluto del club: "Per sempre uno di noi"

È giunta al capolinea l'avventura di Fabio Quagliarella con la maglia della Sampdoria. Pochi minuti fa, infatti, il club blucerchiato ha ufficialmente salutato l'ormai ex capitano con un post social.

"Dicendo 'grazie' tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai - il messaggio rivolto all'attaccante di Castellammare di Stabia - Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi".