Aree verdi e spazi relax. Come gli studenti di Progettazione di aree verdi e paesaggio pensano la città

Un'area verde davanti alla stazione e spazi per eventi culturali, uno spazio eventi e gradoni in materiali permeabili che scendono verso il Letimbro in modo da contenerne eventuali piene.

E' come gli studenti del corso di laurea magistrale in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio delle Università degli studi di Genova Università, di Milano Università e del Politecnico di Torino Workshop vedono parte dell'Oltreletimbro e piazza del Popolo.

Il lavoro, presentato nella Sala Rossa del Comune è il frutto di un workshop intensivo intersede delle tre università intitolato “Rigenerare spazi urbani a Savona: la stazione ferroviaria e il parco delle Nazioni”, svoltosi nel mese di giugno e presentato alla cittadinanza e agli assessori Ilaria Becco, Leonello Parodi e Nicoletta Negro.

Gli studenti hanno esaminato le criticità e le potenzialità delle zone oggetto del progetto per elaborare poi una riorganizzazione degli spazi a verde. Per la piazza Aldo Moro, ora organizzata in modo confuso, e la parte che comprende gli Orti Folconi stata prevista una riorganizzazione a verde con una parte (lato poste) dedicata ai nuovi servizi della mobilità, spazi per le persone (come aree relax) e una parte di spazi da dedicare aventi culturali.

Il progetto ha pensato a dei gradoni che scendono verso il torrente, in materiali permeabili, in modo da contenere eventuali piene del torrente. Sull'altro lato uno spazio sociale e la realizzazione di giardini tematici creando una continuità con il torrente Letimbro e la riorganizzazione degli spiazzi di piazza del Popolo (area del parcheggio). Dal lato del tribunale è previsto un nuovo parco del torrente Letimbro e nel lato più verso la Provincia con uno spazio per eventi ampliabile.

Il masterplan è stato realizzato dagli studenti Riccardo Carnevali, Deila Di Fiordo, Alice Di Giannantonio, Giovanni Marco Gramitto Ricci, Mingliang Hong, Simone Lemma, Gaia Orlandini, Roberta Siani, Sarra Sidommou, Davide Simoncini, Luca Tagliabue, Federica Viti, Yuntong Wang, Mohan Xu . I docenti sono Fabio Manfredi, Francesca Mazzino e Fabio Palazzo