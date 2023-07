Caldo e rischio siccità, a Carcare arriva l'ordinanza contro lo spreco d'acqua

Le previsioni non prevedono il ritorno della pioggia prossimamente, e il grande caldo sta facendo la sua parte. Così, in diversi comuni della nostra provincia, si comincia a correre ai ripari per evitare una situazione di difficoltà a causa della siccità.

E' il caso di Carcare, dove il sindaco Rodolfo Mirri ha emanato, con decorrenza da quest'oggi (8 luglio, ndr) e fino alla revoca che verrà comunicata dall'Amministrazione, l'ormai tradizionale ordinanza contro allo spreco dell'acqua derivante dalla rete idrica.

Sarà quindi vietato eseguire i lavaggi di aree cortilizie, piazzali, terrazze, cavedi, superfici pavimentate, veicoli; stop anche al riempimento di piscine di ogni sorta, vasche e fontane.

L'invito alla cittadinanza è quindi "a un uso più consapevole e razionale dell'acqua e ad adottare ogni utile e semplice accorgimento volto ad attuare un risparmio idrico e pertanto a contribuire alla tutela della risorsa idrica" oltre "a segnalare tempestivamente eventuali perdite su pubblico acquedotto al Gestore del Servizio Idrico integrato territorialmente competente".