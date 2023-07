Festival AG Noir di Andora: ecco i vincitori dell'edizione 2023 che saranno pubblicati su Onda Noir

Ottanta scrittori partecipanti di ogni parte d’Italia, dieci racconti premiati con la pubblicazione nel volume Onda Noir (in vendita in questi giorni al festival e sulle piattaforme online), per l’edizione 2023 del concorso letterario realizzato nell’ambito del Festival AG Noir di Andora.

Sono stati premiati lo scorso giovedì 6 luglio sul palco dei Giardini Tagliaferro i vincitori del concorso il cui tema e parola chiave in questa edizione su cui gli scrittori doveva non esercitare il loro talento era "segreto".

A vedere trionfare il proprio lavoro sono stati: Mario Pieri (Roma) con il racconto "Agguato a Testaccio", Laura Pace (Genova) con "Dama", Gisella Paccoi con "Roma I segreti della città vecchia", Giovanni Maria Pedrani (Saronno) autore de "I segreti di Torrechiara", Alessandra Spagnolo (Genova) con "Il maestro del gioco", Giacomo Fui (Alassio) con "Il segreto del successo", Guido Norzi (Alassio) con il racconto "L’ultimo viaggio di Buck", Gian Luca Pacchiotti (San Mauro Torinese) con "La confessione", Antonio Lucarini (Ancona) autore de "Il segreto", Gaetano Gaziano (Agrigento) con "Un pesante segreto" e Giovanni Ierfone (Poli) con il racconto "Ninì".

"Questa collana è un progetto editoriale che nasce nell'ambito del Festival AG Noir di cui il comune di Andora è ideatore e promotore e che è nato nove anni fa, al termine di una serata trascorsa con Andrea G Pinketts a parlare di Noir - spiega il sindaco Mauro Demichelis - Andrea mi diceva che in Liguria non c'era una casa per gli scrittori di questo genere che si differenzia molto dal giallo. Fu istintivo proporgli l'organizzazione di un Festival, quasi inevitabile lanciare anche un concorso letterario. Andrea G Pinketts era uno scrittore geniale, un uomo generoso e sincero: leggeva ogni scritto che gli veniva sottoposto anche da scrittori esordienti. La partecipazione con cui seguiva la selezione dei racconti del nostro concorso è stata per noi un esempio di amore per la scrittura. Ne abbiamo raccolto il testimone, convinti di poter dare una possibilità di pubblicazione a talenti esordienti".