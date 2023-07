Millesimo in soccorso di Roccavignale: la nuova condotta dell'acquedotto attivata per la prima volta

Doveva servire per supportare il comune più grande dei due la nuova condotta dell'acquedotto recentemente realizzata tra Millesimo e Roccavignale, provvedendo a contribuire all'approvvigionamento idrico delle abitazioni millesimesi.

Invece la prima volta è stata "al contrario", con la condotta attivata per portare acqua verso il più piccolo dei due comuni coinvolti aiutando a risolvere la carenza idrica in frazione Valzemola, rimasta senza acqua a causa di una rottura in frazione Strada.