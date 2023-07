Sicurezza pubblica, l'appello di Silp Cgil: "Servon assunzioni, tavoli di coordinamento e interventi mirati"

"Se all’estremo ponente ligure si emettono ordinanze per sanzionare anche il consumo, sull’area pubblica, di bevande alcoliche e cercare anche così di contenere le risse e le pericolose scorribande, senza però comprendere come si possa affrontare una cosa simile con le risorse che abbiamo, lasciando purtroppo agli operatori la priorità da seguire sul momento, da altre parti, come in provincia di Savona, si cerca, sebbene con grande sacrificio dei pochi colleghi, di fornire risposte coordinate. Interventi precisi e supportati da rinforzi per fronteggiare i cosiddetti 'mali di stagione', i fenomeni criminali che attanagliano i turisti".

Ad affermarlo, in una nota, è il Silp Cgil provinciale savonese, lanciando quindi un messaggio al Governo: "Questa organizzazione sindacale da sempre chiede, senza preoccuparsi del colore del governo pro tempore, assunzioni, rinforzi e impiego coordinato delle preziose risorse. Questo non manca e i dati, inequivocabili, rassicurano i cittadini ma tutto ciò ha un costo elevatissimo per i nostri poliziotti. Ecco perché chiediamo con urgenza un intervento sul comparto sicurezza. Assunzioni, tavoli di coordinamento ed interventi mirati per rispondere immediatamente alle richieste del territorio".