Il tamponamento e poi lo schianto contro il guardrail: due giovani feriti in A10

Momenti di paura alle prime luci dell'alba odierna lungo la A10, poco prima dell'uscita di Savona, in direzione Genova, per un incidente che ha visto coinvolta un'auto a bordo della quale viaggiava una coppia di giovani e un furgone.

Secondo quanto riferito l'auto avrebbe prima tamponato il secondo mezzo per finire poi, dopo una carambola, a schiantarsi contro il guardrail facendo scattare immediato l'intervento della macchina dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno così disincastrato dall'abitacolo le due persone, un uomo e una donna, per affidarle alle cure dei sanitari mentre la Polstrada ha effettuato i rilievi del caso e il personale operativo del gestore autostradale ha gestito viabilità e provveduto a rimettere in sicurezza la strada.

Per quanto riguarda le condizioni mediche delle due persone coinvolte, l'uomo è stato ricoverato in codice giallo al San Paolo, trasportato dalla Croce Oro Mare. La donna, le cui condizioni sono parse immediatamente più serie, è stata invece trasportata con l'elisoccorso Grifo1 al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.