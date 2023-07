Parole Ubikate in mare, il 10 luglio Lidia Ravera col suo "Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età"

Un terzo della popolazione italiana è composta da ultrasessantenni, hanno davanti decenni di vita ancora da vivere, non è mai successo prima. È una conquista o una condanna? Perché sia una conquista (un privilegio, una festa), bisogna liberarsi degli stereotipi.

Di questo parla "Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età", il libro che l'autrice Lidia Ravera, scrittrice di decine di sceneggiature, film, articoli, documentari e libri, presenterà lunedì 10 luglio ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina nell'ambito della rassegna "Parole Ubikate in Mare", a cura della libreria Ubik e del Comune di Albissola Marina, con il sostegno di BPER Banca.

La serata sarà presentata da Renata Barbersi con letture a cura dell'attore Giorgio Scaramuzzino.

L'autrice, attraverso il racconto del proprio conflittuale rapporto con l'età che avanza, rivendica la maestosa allegria celata nella maturità e spiega come il tempo, da nemico che striscia alle tue spalle aspettando una resa incondizionata, possa trasformarsi in un alleato che ti consenta una libertà imprevista e una vera rivoluzione interiore.

Il libro è un manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è più giovane, ma soprattutto è l'invito a una festa possibile: quella dell'orgoglio d'aver vissuto, della voglia di continuare il viaggio della vita, considerando ogni età un paese straniero, da attraversare con la curiosità che merita, non la tappa di una via crucis, da accettare, rassegnati.