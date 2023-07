Energia: altri 2,2 milioni di euro per il bando dedicato all'efficientamento degli enti locali

“Da tempo accompagniamo imprese ed enti in un percorso di minor consumo e miglior produzione energetica. E l'efficienza è sicuramente una frontiera concreta di risparmio che vale la pena perseguire per adottare soluzioni efficaci sia di generazione che di contenimento dei consumi – sottolinea Benveduti – Con questa integrazione che porta a 4,6 milioni di euro la dotazione complessiva del secondo bando dedicato a questa categoria di enti pubblici, abbiamo le economie per finanziare, con un contributo a fondo perduto del 70% degli investimenti, tutte e 8 le domande pervenute, nel caso venissero ritenute ammissibili. Numero che, se sommato alle 7 già approvate con il primo bando di marzo, alzerebbe a 15 il computo totale degli enti pubblici che, anche grazie all’aiuto regionale, andrebbero a migliorare di almeno una classe energetica gli immobili oggetto d’intervento, conseguendo a un risparmio minimo del 30% rispetto agli attuali consumi”.

“Atti concreti che ribadiscono la strada intrapresa dalla nostra amministrazione nel proporre soluzioni concrete, “here and now”, all’attuale problema energetico – conclude Benveduti - In questo senso, proseguendo in quest’ottica, il 20 e il 21 luglio apriranno i bandi presentati recentemente in favore dei piccoli comuni (con meno di 2 mila abitanti) e le micro, piccole e medie imprese”.