Adesivi di Samp e Genoa sui cartelli stradali sulla Sp542. Castellini: "Fenomeno stupido, invece di deturpare facciano qualcosa per aiutare le comunità"

"Avrete notato benissimo tutti che, su tutta la SP542 da Varazze a Dego, sono apparsi su quasi tutti i cartelli stradali adesivi e del Genoa e della Sampdoria. Ora ho citato la 542 ma questo fenomeno folle è ovunque sul nostro territorio, cito per esempio le Faie di Varazze dove i residenti sono saltati sul piede di guerra quando questi elementi dipingevano persino i guardrail e non solo - dice il primo cittadino di Stella - Fenomeno secondo me veramente stupido perché passare le notti ad attaccarci un adesivo sopra l’altro (di seguito ho messo alcuni esempi dove sugli stessi cartelli ieri c’erano appiccicati gli adesivi del Genoa), penso sia veramente da persone che non hanno o nulla da fare oppure che se avessero messo lo stesso impegno che mettono nel deturpare i cartelli stradali in qualcosa di buono per la comunità come il volontariato non sarebbe stato male invece di ledere agli altri".