Formazione post laurea tra prospettive e opportunità. A Genova il convegno al Palazzo della Borsa

Domani, lunedì 10 luglio, a partire dalle 14.30 al Palazzo della Borsa di Genova (via XX settembre 44), il convegno “Formazione post-laurea di eccellenza per governare il cambiamento: prospettive e opportunità”.

Saranno presenti il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Marco Scajola, il magnifico Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, la Presidente Sezione Giurisdizionale Regione Liguria-Corte dei Conti Emma Rosati, il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova Daniela Preda, il Prorettore alla Terza Missione dell’Università di Genova Fabrizio Benente, il vicedirettore generale di Filse Maria Nives Riggio, il presidente del Master in Data-driven Decision Making per la Pubblica Amministrazione Enrico di Bella, il professore di Organizzazione aziendale e Faculty del MIPA Maurizio Decastri, il vicepresidente del Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione Leonardo Falduto, il presidente del Master Energia e Sostenibilità Marco Fossa, il presidente del Master in Economia e Management in Sanità Marcello Montefiori, il Project Manager del Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione Simona Tirasso.

Alle 16 prevista l’apertura della Cerimonia di consegna dei diplomi della II edizione del Master di II livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” - MIPA con Luca Gandullia, Presidente del Master MIPA. A seguire l'intervento del ministro Zangrillo, dal titolo "Giovani e PA: una opportunità di crescita per il Paese", e gli interventi istituzionali.