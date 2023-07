Pullman in fiamme in galleria sulla A12, chiusa l'autostrada tra Genova e Sestri Levante (VIDEO)

Un pullman è in fiamme nella galleria Monte Giugo al chilometro 15 della A12 tra Genova e Sestri Levante, nel tratto compreso tra Recco e Nervi. Al momento l'autostrada è stata chiusa tra Genova e Sestri Levante. I feriti sarebbero undici di cui sei intossicati, una donna incinta e l'autista del pullman. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco , il 118 con due automediche e diverse croci e pubbliche assistenze. Il 118 ha inviato un'altra automedica al casello di Nervi per un secondo triage e smistare ulteriormente i pazienti.

Attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 7 km di coda in direzione Genova, 4 km in direzione Livorno .

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l'uscita a Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi.