Borgio Verezzi, nuovo incontro con "Due Zaini e Un Camallo" e i "Racconti di Liguria"

E’ passato poco più di un mese dalla presentazione del nuovo sfogliabile digitale e interattivo dedicato a Borgio Verezzi, ecco ora un nuovo appuntamento con l’Associazione “Due Zaini e Un Camallo”, stavolta con i confini allargati, per parlare di Liguria e raccontare allo stesso tempo la storia e le avventure di questi primi due anni di vita dell’associazione.

Lunedì 10 luglio alle ore 21,30 presso la Biblioteca Civica di Borgio Verezzi, Luca Riolfo e Valentina Staricco presentano “Racconti di Liguria – Stori e itinerari”, una sorta di compendio di quanto realizzato in questi due anni di appassionato lavoro di scoperta e riscoperta delle tante ricchezze culturali, storiche, architettoniche, enogastronomiche e naturalistiche della Liguria, a partire dal nostro territorio locale fino a ricomprendere tutte e quattro le province. Tanti i risultati ottenuti, tanti i successi raccolti, mantenendo però la semplicità e l’umiltà di chi lavora sodo guardando sempre avanti per fare meglio.

Per l’occasione verrà “inaugurato” un nuovo spazio della Biblioteca, la terrazza, da utilizzarsi quale luogo di incontro e studio, anche se ancora in via di completa sistemazione: uno spazio “intimo” dove ritrovarsi in tranquillità godendosi l’aria aperta e il panorama.

Due Zaini e Un Camallo lunedì sera presenterà anche in anteprima il nuovo numero dell’omonima rivista, con nuove proposte di #trekkinateliguri e tanti spunti per scoprire nuove mete liguri.

L’incontro rappresenta una nuova tappa del rapporto di collaborazione fra il Comune di Borgio Verezzi e l’Associazione, e certamente nuovi sviluppi sono attesi per i prossimi mesi e anni: lo scopo condiviso è promuovere con strumenti agili, moderni e interattivi il nostro patrimonio culturale materiale e immateriale, per “raccontare” a tutti in modo nuovo e appassionato il nostro paese, ampliando lo sguardo al circondario e all’intera Liguria.