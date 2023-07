Dentista, cinquecentista e “capitano”…

Cari Lettori, i primi due “titoli” sono reali, il terzo è una iperbole… che capirete dopo, ma andiamo per ordine:

Alcuni anni fa ho acquistato una Fiat 500 del 1968; grazie all’aiuto di un caro amico è stata risistemata e da allora mi sono iscritto al 500 Club Italia e partecipo annualmente al meeting internazionale che si svolge a Garlenda nel primo week end di luglio.

Per chi non lo conoscesse il Fiat 500 Club Italia è stato fondato nel 1990 ed ha la sua sede centrale a Garlenda e numerose sedi locali in Italia e nel mondo; conta attualmente oltre 22.000 soci (cosa che lo rende il club automobilistico “mono modello” più grande del mondo!). Al suo raduno annuale quest’anno partecipano oltre 800 auto (l’anno del cinquantesimo erano oltre 1400!) e il programma prevede tre giorni ricchi di avvenimenti, tra cui spicca i “gran Tour” del sabato, con centinaia di “cinquini” che viaggiano per l’entroterra ingauno per raggiungere ogni anno un diverso paese in cui si svolge il pranzo conviviale all’aperto a cura di una proloco (ieri siamo stati ad Alto, primo paese della provincia di Cuneo).

L’organizzazione di tutto il meeting vede coinvolte molte persone (pensate che il club ha 10 dipendenti a tempo pieno!) ma la responsabilità è affidata a un direttore nominato dai dirigenti del club.

Fare il direttore del meeting è un compito molto complesso che richiede tempo, competenza e tanta passione (anche perché si tratta di una prestazione non retribuita). Per diversi anni se ne è incaricato il mio amico Sandro Scarpa, facendo un lavoro davvero superlativo e riuscendo ogni anno ad inventare qualcosa di nuovo per stupire i soci.

Dallo scorso anno, per motivi di salute e di età, Sandro ha “passato la palla” ad un nuovo volontario che continua a svolgere un ottimo lavoro (l’”invasione gioiosa” del centro di Albenga con centinaia di cinquini e relativo concerto che si è svolto venerdì sera è piaciuta moltissimo e la parata da Garlenda a Pietra ligure che si svolge stamattina sarà sicuramente altrettanto gradita!).

C’è stata invece qualche lamentela riguardo al pasto del gran tour perché, contrariamente alle precedenti edizioni, il servizio era a self service e molti soci non hanno gradito vedere il direttore seduto a mangiare mentre molti di loro (tra cui diversi anche un po’ “attempati”) sono stati anche più di un’ora in coda sotto il sole per ritirare il pasto (che oltretutto non corrispondeva al menù scritto sul voucher acquistato). Ci si aspettava che, così come il “capitano della nave”, in caso di naufragio, è l’ultimo ad abbandonarla, anche il direttore del meeting della 500 dovrebbe essere l’ultimo a sedersi… (invece è andata come sulla Costa Concordia!). Sono certo che si tratti di una svista in buona fede e che nelle prossime edizioni si farà tesoro dell’esperienza fatta per ritornare all’organizzazione perfetta (di cui anche lui ha fruito negli anni precedenti!), magari chiedendo qualche consiglio in più a chi lo ha preceduto…

-Cosa c’entro questo racconto con i denti?- chiederete voi… in realtà poco, se non per il fatto che anche il titolare di uno studio dentistico (il “capitano”, appunto…) è colui che, in caso di problemi, avarie, difficoltà improvvise, si trattiene in studio per cercare un rimedio, da solo o coordinando il suo equipaggio (il personale). A me è capitato diverse volte nel corso dei 33 anni di apertura del mio studio e so che non mi sarei sentito “a posto” se, ad esempio, quando per una perdita si è allagato il mio studio, avessi lasciato la mia assistente da sola a sistemare le cose…

Chi si prende la responsabilità di una struttura, un evento, una qualsiasi situazione, è giusto che ci metta la faccia e il cuore…

