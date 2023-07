Genoa, tutto pronto per il ritiro di Moena: 27 gli uomini agli ordini di mister Gilardino

C'è chi torna dai prestiti in stagioni non proprio fortunate, come Yeboah che negli ultimi sei mesi ha vestito il biancorossoverde dell'Augsburg. Chi torna dopo più tempo passato in chiaroscuro, come Melegoni e Biraschi. Ma anche qualche ragazzo che in Primavera ha ben figurato e ora verrà valutato dal tecnico prima di una probabile nuova avventura "a farsi le ossa", come Accornero e Calvani. Poi, ovviamente, i primi volti nuovi, anche se per il momento sono solamente tre.

Saranno ben 27 gli uomini a disposizione di mister Alberto Gilardino e del suo staff, arricchitosi dall'arrivo di Dario Dainelli in veste di collaboratore, nel ritiro in Val di Fassa a Moena che si aprirà quest'oggi, lunedì 10, e si chiuderà il 25 luglio.

Nel mezzo tre impegni amichevoli (il 15 coi dilettanti del Fassa Calcio, il 18 col WSG Tirol e il 22 contro il Venezia) e tanto lavoro di preparazione ma anche di valutazione per il tecnico biellese, il quale potrà avere poi a disposizione i nuovi rinforzi tanto attesi mano a mano che verranno perfezionati gli accordi a cui sta lavorando la società di Villa Rostan.

Al momento l'unico reparto veramente completo è quello dei portieri. Per il resto, invece, diversi i nomi accostati da radiomercato al rossoblù del Grifone, in ultimo quello dell'oriundo Mateo Retegui per l'attacco. Ruolo delicato, decisivo nella costruzione dei successi, ma per il quale in particolare gli uomini mercato genoani sembrano volersi prendere il giusto tempo per non sbagliare mossa.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

Federico Accornero, Mattia Aramu, Milan Badelj, Mattia Bani, Davide Biraschi, Simone Calvani, Massimo Coda, Radu Dragusin, Caleb Ekuban, Morten Frendrup, Albert Gudmundsson, Silvan Hefti, Stefan Ilsanker, Filip Jagiello, Nicola Leali, Aaron Martin, Josep Martinez, Alan Matturro, Filippo Melegoni, Marko Pajac, George Puscas, Stefano Sabelli, Daniele Sommariva, Kevin Strootman, Alessandro Vogliacco, Guven Yalcin, Kelvin Yeboah.