Albenga: in preda ai fumi dell'alcol inveisce contro la Polizia Locale, danneggia l'auto di servizio e aggredisce un agente

Continuano le azioni di presidio e controllo da parte degli agenti della polizia locale di Albenga in tutta la città, con una particolare attenzione per Piazza del Popolo. Nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio, l’ultimo intervento in ordine di tempo.

La pattuglia in presidio in Piazza ha notato la presenza di due cittadini stranieri con alcune bottiglie di alcolici in mano (fatto vietato dal Regolamento di Polizia Urbana di Albenga). Immediato l’intervento da parte degli agenti che li hanno invitati a desistere dal loro comportamento. Uno dei due, tuttavia, già in evidente stato di alterazione e agitazione, ha inveito contro gli agenti che lo hanno trasportato al Comando.

L’uomo è stato tenuto in custodia, con vigilanza notturna costante, dai Carabinieri della Compagnia di Albenga che, come le altre Forze dell’Ordine sul territorio, collaborano sempre proficuamente con gli agenti della Polizia Locale. Questa mattina l’udienza a seguito della quale l’uomo è stato rimesso in libertà.

"Ringrazio i nostri agenti di Polizia Locale per le azioni poste in essere al fine di contrastare situazioni illecite e di degrado nelle zone più sensibili della città - afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci - Grazie alla loro professionalità e a quella delle Forze dell’Ordine attive sul territorio, stiamo intervenendo in maniera decisa sul tema sicurezza. Purtroppo, nel caso di specie, nonostante questo soggetto abbia danneggiato la macchina della Polizia Locale, divelto una porta in comando e colpito un agente e nonostante altresì fosse già soggetto noto alle Forze dell’Ordine, purtroppo è stato rimesso in libertà senza l’applicazione di alcuna misura cautelare".