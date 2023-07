"C'è un cadavere di donna in una valigia". Ma era solo una bambola di silicone

"Venite c'è un cadavere di una donna in una valigia". Questo l'allarme lanciato nella tarda mattinata odierna nell'entroterra tra Finale e Noli, sull'altopiano delle Manie, da parte di una coppia di turisti.

Eppure, una volta giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri ha scoperto che non si trattava di un giallo da sbrogliare, piuttosto di qualcuno che aveva deciso di sbarazzarsi dell'oggetto pare per lui ingombrante: una bambola di silicone riposta in una valigia nera.

Tutt'altro che un omicidio quindi, ma comunque pur sempre un ipotizzabile reato, quello di abbandono di rifiuti.