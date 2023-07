Malore in acqua, un uomo deceduto a Savona. Vani i tentativi di soccorso

Sono stati vani purtroppo i tentativi dei soccorritori nella mattinata, poco dopo le 11, a Savona presso i bagni Torino di corso Vittorio Veneto: un uomo avrebbe improvvisamente accusato un malore perdendo poi la vita mentre si trovava in acqua, pare in prossimità della battigia.

Allertati dai presenti, sul posto sono giunti i militi della Croce Oro di Abissola Mare col personale dell'automedica, ma per la persona colta dal malore, pare un arresto cardiocircolatorio, non vi è stato purtroppo nulla da fare. Anche la Polizia di Stato si è recata nel lido per le verifiche del caso.

Praticamente in contemporanea un episodio simile si è verificato in una spiaggia di Finalmarina. Anche in questo caso sono intervenuti i militi della Croce Bianca con l'automedica, ma l'uomo colta dal malore è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona.