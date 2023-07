Savona, esche per topi abbandonate in strada. Scatta l'allarme a Santa Rita

Lasciati in via Collodi e limitrofe, abbandonate in numerose vie del quartiere. A scoprire micidiali esche per topi lasciate a terra in alcune vie di Santa Rita sono proprio i residenti che hanno lanciato un tam tam sui social network. Non si tratta delle esche che Ata mette dai cassonetti per le deratizzazioni, e che sono gestite in sicurezza e con relativi avvisi, ma piccoli sacchetti rosa contenenti bromadolone, un potente veleno anticoagulante. Si pensa ad un privato che, per qualche motivo, ha abbandonato le esche per i ratti per strada e alcuni residenti hanno provveduto a rimuoverle. L

a persona che ha scoperto le esche ha lanciato immediatamente l’allarme sul web e poco dopo, e venuto a conoscenza del fatto che un cane sarebbe finito in una clinica veterinaria a causa di queste esche. L'animale avrebbe in parte ingerito il veleno ma il padrone se ne è accorto in tempo e lo ha portato di corsa dal veterinario Molti proprietari di cani, conosciuto il problema, in questi giorni preferiscono ora evitare questa zona, per paura che i propri animali possano ingerire il veleno che specie nei cani di piccola taglia può essere micidiale.