Savona, i ladri colpiscono nell'osteria "Da Oreste": "Vogliamo fare qualcosa oppure lasciamo questa città allo sbando nelle mani dei delinquenti?"

Nell'osteria "Da Oreste" di Vico Gallicò a Savona i ladri danneggiano la porta ed entrano all'interno del locale senza però rubare nulla dopo il tentato furto dello scorso 25 marzo.

A raccontarlo è la stessa trattoria savonese che ha voluto lanciare l'allarme. Dopo che nelle ultime settimane non stanno mancando gli atti vandalici nel comune capoluogo.

"Per la seconda volta nel giro di pochi mesi ci hanno forzato le porte, ma questa volta ci sono riusciti. Vogliamo fare qualcosa oppure lasciamo questa città allo sbando nelle mani dei delinquenti? È possibile fare tutti questi danni in pieno centro indisturbati? Siamo stanchi e demoralizzati" dicono dall'osteria "Da Oreste".

"Non sappiamo se sono dispetti (non ci spieghiamo perché forzare entrambe le porte, una volta aperto un varco bastava quello) oppure se Savona oramai è piena di gente senza niente da perdere che nella speranza (vana) di trovare due spicci danneggia le attività - proseguono - Ribadiamo anche qui che noi non teniamo né fondo cassa né oggetti di valore all'interno del locale. Il nostro morale è a terra, ma per domani torneremo con il sorriso pronti ad accogliervi".