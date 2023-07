Savona, un infermiere aggredito da una paziente del reparto di Psichiatria del San Paolo

Un infermiere del reparto di Psichiatria del San Paolo è stato aggredito da una paziente. La donna, una turista tedesca in crociera era stata trasferita in psichiatria dal Pronto soccorso perché durante il viaggio aveva avuto comportamenti tali da disporne il ricovero.

Dopo il passaggio dal Pronto soccorso è stata trasferita in Psichiatria dove, dopo essersi barricata in camera ha preso la sbarra che era nell'armadio per appendere gli abiti e ha colpito un infermiere che era appena entrato in testa. L'uomo è stato poi medicato per un taglio in testa e non avrebbe sporto denuncia.