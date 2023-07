Violenta lite tra marito e moglie a Savona: lui la aggredisce con uno zoccolo di legno, arrestato dai carabinieri

Scatta una lite tra marito e moglie, l'ennesima con maltrattamenti nei confronti di lei, e ad avere la peggio è ancora una volta la donna questa volta vittima di una aggressione con uno zoccolo di legno.

È questa la difficile situazione che si è presentata ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona nella mattinata odierna, quando sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, in seguito alla chiamata al centralino 112 effettuata dalla persona offesa.

La lite odierna è scaturita verosimilmente a causa della gelosia del 66enne, che, dopo aver controllato il telefono della moglie 63enne, in preda ad un forte stato di ira, si è sfilato lo zoccolo iniziando a colpirla ripetutamente causandole varie lesioni.

La donna è riuscita comunque a riappropriarsi del telefono ed a chiamare i soccorsi. I militari sono intervenuti prontamente, insieme al personale sanitario, mettendo fine alla lite ed accompagnando la donna in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’uomo è stato invece accompagnato in caserma e poi tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, verrà prossimamente giudicato con rito direttissimo dalla locale Autorità Giudiziaria.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" evidenziano dalla Compagnia Carabinieri Savona.