Albenga, sale l'attesa per la "Cena in Bianco": il ricavato andrà alla Croce Bianca

L’Associazione Vecchia Albenga in collaborazione con il comune di Albenga organizza la “Cena in Bianco per la Bianca” in piazza Petrarca (piazza della Croce Bianca).

La cena che si terrà giovedì 13 luglio alle ore 20,30 ha scopo benefico, infatti tutti i proventi saranno destinati alla Croce Bianca di Albenga.

Il menù prevede antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, acqua e vino con prodotti tipici della cucina ligure. Camerieri d’eccezione il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali. Offerta minima 35 euro a persona – 15 per ragazzi fino a 12 anni.

Per prenotazioni: Croce Bianca – Piazza Petrarca 17, Intimamente – in Piazza IV Novembre 4, Bianco Sport – Viale Martiri della Libertà 34, Giochi di Vele Camiceria – via Dalmazia 151, Caffè Letterario “I giardinetti” – Piazza del Popolo e la sede dell’Associazione Vecchia Albenga (aperta martedì giovedì e domenica dalle 10 alle 12) – Via Roma 56. È gradita la partecipazione in bianco.