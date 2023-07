Quando Calice Ligure divenne capitale dell’Arte Contemporanea: Liguria delle Arti racconta Emilio Scanavino e la leggendaria comunità di artisti

Una regione come la Liguria non smette di stupire i suoi stessi abitanti, i turisti e i viaggiatori che hanno la curiosità e l’opportunità di conoscerla a fondo. Liguria delle Arti, come una giostra multidisciplinare, si muove continuamente lungo questa “scarsa lingua di terra che orla il mare” (cit. Camillo Sbarbaro) a caccia di capolavori d’arte d’ogni tempo ma anche di storie che si mescolano a leggende, di tradizioni, di personaggi, tutti intimamente legati a questo territorio.

La prossima data del format ideato da Teatro Ipotesi, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli, è giovedì 13 luglio a Calice Ligure con inizio alle ore 21.

La tradizione dice che fu la fantasia degli uomini ad attribuire il nome di Calice al paese che giace in un bel fondovalle, racchiuso a monte dal Colle del Melogno e a valle dalla Rocca di Perti, percorso in tutta la sua lunghezza dal torrente Pora. Verso la metà degli anni ’60 il celebre pittore e scultore genovese Emilio Scanavino decise di venire a vivere in questo pittoresco borgo: nel giro di pochi anni la sua presenza carismatica e la sua influenza richiamò a Calice una colonia di oltre 70 artisti, galleristi, critici di fama internazionale. Fu questo progetto fatto di sogno e concretezza a dar vita a una originale e bellissima storia capace di unire eventi artistici e vita di paese fatta di lavoro e tradizione. Questo incontro tra due mondi totalmente diversi fu parte attiva di un progetto culturale che rese il borgo di Calice Ligure un polo artistico di rilevanza internazionale.

Buona parte di quella energia creativa, di quella poetica è testimoniata nel Museo di Arte Contemporanea “Casa del Console”. Il curatore di arte contemporanea Daniele Decia è pronto a far rivivere quel periodo di sperimentazione ed eccezionale fermento artistico con episodi e gustosi aneddoti riguardanti in primis l’opera di Scanavino.

L’evento che avrà luogo in Piazza della Chiesa vede la partecipazione della BRG orchestra, diretta dal Maestro Marco Bortoletti. L’ensemble, formato da professionisti e amatori, è capace di fondere insieme stili e ritmi diversi che spaziano dallo swing alle sonorità dell’America Latina passando per le grandi colonne sonore. Dal volume “La leggenda degli artisti di Calice Ligure” (curato da Stefano Delfino e Gianni Viola, De Ferrari editore) l’attore Pino Petruzzelli estrae e legge dei passaggi significativi di quella pagina di storia indimenticabile.

E le sorprese non sono finite perché, al termine dell’evento, è prevista la proiezione del documentario Rai “Cronache italiane” dedicato alla comunità artistica di Calice Ligure.

L’appuntamento è per giovedì 13 luglio ore 21 a Calice Ligure dove avrà luogo l’evento con ingresso libero. Si ringraziano il comune di Calice Ligure e la Città della Musica di Calice Ligure per la fattiva e preziosa collaborazione.