Serie B 2023-2024. Esordio a Terni per la Sampdoria, a seguire due super sfide casalinghe con Pisa e Venezia. Tutto il calendario dei blucerchiati

Nella suggestiva cornice di Villa Olmo a Como ha preso ufficialmente forma la Serie B 2023-2024, con l'attesa pubblicazione dei calendari del prossimo campionato, al via nel weekend del 18-20 agosto. Un viaggio lungo nove mesi, che la nuova Sampdoria targata Radrizzani-Manfredi-Pirlo inaugurerà in trasferta contro la Ternana, che proprio in queste ore è finita sotto la luce dei riflettori per un possibile coinvolgimento nell'organigramma societario dell'ex presidente doriano Massimo Ferrero. A seguire le sfide casalinghe che vedranno i blucerchiati affrontare due big come Pisa e Venezia.

«Avremo un inizio duro ma stimolante: giocheremo due delle prime tre partite in casa davanti ai nostri tifosi, e questo non può farmi che piacere - le prime parole di mister Pirlo pubblicate sul sito blucerchiato a margine della pubblicazione dei calendari - "i sampdoriani dovranno essere il nostro valore aggiunto durante tutto il percorso e noi lavoreremo per dar loro le soddisfazioni che meritano».

Boxing Day di Santo Stefano al "Ferraris" con il Bari, chiusura il 10 maggio a Catanzaro.

Nella giornata odierna da segnalare alcuni problemi di natura tecnica sul portale dedicato alla campagna abbonamenti della prossima stagione: il boom di accessi da parte dei tifosi doriani ha creato un momentaneo disservizio, con la situazione tornata alla normalità nel corso del tardo pomeriggio.

Di seguito, il calendario completo dei blucerchiati:

1ª GIORNATA - 19/08/23

Ternana-Sampdoria

2ª GIORNATA - 26/08/23

Sampdoria-Pisa

3ª GIORNATA - 29/08/23

Sampdoria-Venezia

4ª GIORNATA - 02/09/23

Cremonese-Sampdoria

5ª GIORNATA - 16/09/23

Sampdoria-Cittadella

6ª GIORNATA - 23/09/23

Parma-Sampdoria

7ª GIORNATA - 26/09/23

Como-Sampdoria

8ª GIORNATA - 30/09/23

Sampdoria-Catanzaro

9ª GIORNATA - 07/10/23

Ascoli-Sampdoria

10ª GIORNATA - 21/10/23

Sampdoria-Cosenza

11ª GIORNATA - 28/10/23

Sudtirol-Sampdoria

12ª GIORNATA - 04/11/23

Sampdoria-Palermo

13ª GIORNATA - 11/11/23

Modena-Sampdoria

14ª GIORNATA - 25/11/23

Sampdoria-Spezia

15ª GIORNATA - 03/12/23

X-Sampdoria

16ª GIORNATA – 09/12/23

Sampdoria-Lecco

17ª GIORNATA - 17/12/23

Reggiana-Sampdoria

18ª GIORNATA - 23/12/23

Sampdoria-FeralpiSalò

19ª GIORNATA - 26/12/23

Sampdoria-Bari

20ª GIORNATA - 13/01/24

Venezia-Sampdoria

21ª GIORNATA - 20/01/24

Sampdoria-Parma

22ª GIORNATA - 27/01/24

Cittadella-Sampdoria

23ª GIORNATA - 03/02/24

Sampdoria-Modena

24ª GIORNATA - 10/02/24

Pisa-Sampdoria

25ª GIORNATA - 17/02/24

Sampdoria-X

26ª GIORNATA - 24/02/24

Cosenza-Sampdoria

27ª GIORNATA - 27/02/24

Sampdoria-Cremonese

28ª GIORNATA - 02/03/24

FeralpiSalò-Sampdoria

29ª GIORNATA - 09/03/24

Sampdoria-Ascoli

30ª GIORNATA - 16/03/24

Bari-Sampdoria

31ª GIORNATA - 01/04/24

Sampdoria-Ternana

32ª GIORNATA - 06/04/24

Palermo-Sampdoria

33ª GIORNATA - 13/04/24

Sampdoria-SudTirol

34ª GIORNATA - 20/04/24

Spezia-Sampdoria

35ª GIORNATA - 27/04/24

Sampdoria-Como

36ª GIORNATA - 01/05/24

Lecco-Sampdoria

37ª GIORNATA - 04/05/24

Sampdoria-Reggiana

38ª GIORNATA - 10/05/24

Catanzaro-Sampdoria