Savona, stadio Bacigalupo al via i lavori di manutenzione straordinaria

Partiranno tra alcuni giorni, si prevede la settimana prossima, i lavori di manutenzione straordinaria al Bacigalupo per fare in modo che l'impianto sia operativo con l'inizio della prossima stagione sportiva. Questa parte degli interventi riguarda l'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. I lavori sono stati affidati in via d'urgenza alla G.C. Costruzioni & Ristrutturazioni e alla Oc. Clim per una cifra complessiva di 68.603 euro (Iva compresa).

“Questa parte di lavori – spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello – rientra tra gli impegni del Comune e sono interventi di manutenzione straordinaria. Saranno rifatti l'impianto idraulico e di riscaldamento e poi si interverrà anche la recinzione del campo in base ai criteri di sicurezza. Il nostro impegno per gli interventi di manutenzione straordinaria è di circa 100.000 euro e il lavori partiranno a breve”.

L’affidatario che si è aggiudicato il bando di gestione dello stadio per tre anni, Rugby Savona e Amatori Calcio, avrà l’obbligo di manutenzione ordinaria del campo da gioco e del campetto Comparato, degli impianti di riscaldamento, illuminazione, elettrico, videosorveglianza, irrigazione e antincendio. Restano inagibili le tribune ma si tratta comunque di un passo avanti per la riapertura dell'impianto inutilizzato ormai da alcuni anni.