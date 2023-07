Supporto tv: i consigli per un acquisto indovinato

Tra i tanti vantaggi offerti dagli schermi piatti due sono di fondamentale importanza: la possibilità di godere di un eccellente comfort visivo e al tempo stesso il guadagno in termini di spazio. Per chi si accinge a comprare staffe per tv online , le opzioni tra cui scegliere sono davvero tante, con modelli regolabili o fissi, orientabili o pieghevoli, inclinabili o girevoli. Per essere certi di prendere la decisione giusta, è necessario valutare la combinazione migliore con l’allestimento della stanza o del soggiorno a cui il televisore è destinato. Nel momento in cui si sceglie di agganciare la tv a parete, infatti, occorre puntare su un supporto per tv adeguato alle caratteristiche della parete, ma anche al peso e alle dimensioni dello schermo.

Guida alla scelta

Tra le staffe tv online si possono trovare supporti regolabili, orientabili, inclinabili, fissi, e così via. Tanto più risulta piatto lo schermo, quanto più piatto deve essere anche il supporto tv, in modo che esso si riveli discreto e con un impatto – per così dire – neutrale dal punto di vista estetico. Certo è che non ci si può dimenticare delle connessioni del televisore, che devono garantire collegamenti agevoli. Un ulteriore aspetto a cui si deve prestare attenzione, quando si ha a che fare con bracci tv e simili, è quello relativo alla distanza tra la seduta (o comunque la posizione da cui si guarda la tv) e lo schermo.

Le caratteristiche dei supporti tv fissi

Prima di pensare a una staffa motorizzata, che rappresenta una soluzione all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico, conviene valutare la possibilità di comprare un supporto tv fisso. Ovviamente si tratta della soluzione più semplice e che offre meno opzioni, nel senso che questo supporto non può essere orientato né inclinato. Con questo prodotto il televisore viene fissato in maniera permanente a una certa altezza; il vantaggio è che è poco profondo, il che vuol dire che lo schermo piatto può essere agganciato il più possibile in prossimità del muro.

Le proposte alternative

Il panorama delle soluzioni alternative è comunque molto ampio e variegato: dalla staffa tv a soffitto al supporto tv orientabile, passando per la staffa porta tv a fissaggio su guide, non c’è che l’imbarazzo della scelta. I supporti tv orientabili, in particolare, possono essere girati a sinistra e destra e inclinati in basso o in alto. La versatilità, come si può intuire, è il tratto distintivo di questo prodotto, che tuttavia sulla parete occupa una quantità di spazio maggiore rispetto a un supporto tv fisso per la presenza di un braccio di supporto. Le staffe per tv a fissaggio su guide, invece, sono consigliate in presenza di pannelli di cartongesso, in virtù della grande superficie per gli attacchi. In questo caso non ci sono bracci orientabili, e quindi lo spazio fra lo schermo e il muro è ridotto.

I supporti tv regolabili

Un supporto tv regolabile può essere esteso in larghezza o in altezza. Si tratta di un prodotto alquanto versatile, sia esso orientabile o fisso, soprattutto se si ha a che fare con uno schermo atipico, e vanta caratteristiche specifiche in relazione alle misure, ai formati e alle dimensioni. Può essere dotato di braccio articolato o meno, e lo stesso dicasi per i coprifili. Alcuni supporti sono compatibili con schermi pesanti o curvi, e di conseguenza vanno bene per pareti piene; in tale eventualità la dotazione comprende i tasselli e le viti. In camera da letto, invece, il consiglio è di optare per una staffa per tv inclinabile, proprio perché in questo modo il televisore può essere inclinato verso il basso.

Le staffe con i coprifili

Nel caso di una staffa per tv con coprifili, è presente un sistema di passacavi utile per fare in modo che i cavi rimangano coperti. In alcune circostanze è previsto anche un ripiano, di cui ci si può servire per esempio per accogliere il decoder o qualunque altro oggetto. Se non si ha in mente di far passare i fili dentro il tramezzo o dentro il muro, fra il pavimento e il supporto per tv si può pensare di installare una canalina portacavi, affinché i cavi di collegamento siano riuniti e soprattutto nascosti.