Savona, accampamento abusivo sulla spiaggia libera di via Nizza: "Intervengano le autorità competenti"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta alla nostra redazione:

Spett.le Redazione, ci risiamo.

Voglio segnalare la presenza, sulla spiaggia antistante i capannoni dell'ex cantiere Solimano in Via Nizza, di una specie di accampamento alla Robinson Crusoe con relativa tenda e stendino.

Se questa è occupazione abusiva del suolo del demanio pubblico e campeggio non autorizzato, mi rivolgo alle autorità competenti che facciano in modo che altri non arrivino ad imitare questo comportamento abusivo messo in atto in questo bellissimo litorale di spiaggia libera di via Nizza.