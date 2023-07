Auto cappottata in A10 all'altezza di Feglino: due feriti lievi, code in direzione di Savona

Traffico bloccato per circa 2km intorno alle 22.30 sulla A10, all'altezza di Feglino in direzione Savona, per un incidente che avrebbe coinvolto un'auto cappottatasi dopo un impatto e con un forte boato avvertitosi nel cuore del paesino dell'entroterra finalese.

Sul posto mobilitata l'intera macchina dei soccorsi coi militi della Croce Verde di Finalborgo e della Croce Bianca di Finalmarina con il personale dell'automedica Sierra 4 per verificare le condizioni di salute delle due persone a bordo del mezzo: una è stata ricoverata in codice giallo al Santa Corona, l'altra ha invece rifiutato il trasporto.

A intervenire anche i Vigili del fuoco per le operazioni di recupero del mezzo, il personale operativo di Autofiori e la Polstrada per i rilievi del caso.

Incerta invece la dinamica del sinistro, verificatosi poco prima del restringimento di carreggiata previsto per un cantiere, che ha coinvolto un'altra vettura di passaggio.