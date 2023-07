Maltempo, piogge intense sulla parte centrale della Liguria: nessuna conseguenza significativa sul territorio

Piogge intense hanno interessato, dalla mattina di oggi, soprattutto la parte centrale della Liguria, tra costa ed entroterra. Piogge sono in corso al momento nella parte orientale della regione ed è in vigore, fino alle 15 di oggi, l’allerta gialla su tutta la Liguria.

Al momento non si registra nessuna conseguenza significativa sul territorio, a parte qualche locale allagamento e alcuni alberi caduti del ponente genovese.

In un’ora sono caduti 92 millimetri a Isoverde (Campomorone), 78.8 a Mignanego, 65.8 al Passo del Turchino, 56.4 a Mele, 55.3 a Busalla, 54.4 a Borzone (Borzonasca), 50.4 a Pratomollo e 50 a Monte Cappellino (Savignone). Sono stati 159.4 i millimetri di pioggia in 3 ore a Isoverde. 103.4 a Mignanego, 100 al Passo del Turchino, 96.9 a Busalla, 81.8 a Mele, sempre in 3 ore. Sui 30 minuti, il livelli più significativo si è registrato a Mignanego (47.6).